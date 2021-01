Der eigene Impfstoff verspätet sich - also will Sanofi Biontech in Frankfurt mit Abfüll- und Verpackungsanlagen aushelfen. Dabei spielt offenbar auch die räumliche Nähe zum Mainzer Erfinder eine Rolle. Offenbar spielt bei dem Vorhaben die räumliche Nähe zum Wirkstoffhersteller Biontech in Mainz eine Rolle: Die Präparate müssen bei sehr niedrigen Temperaturen unter sterilen Bedingungen abgefüllt werden. ...

