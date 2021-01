Bern (awp) - Lonza-Aktien werden am Mittwoch nach den Jahreszahlen eher gemieden und sind sogar einer der grössten Verlierer unter den Blue Chips. In den ersten Reaktionen wird dem Konzern von Analysten zwar ein mehr oder weniger solider Zahlenkranz für 2020 bescheinigt, so recht überzeugt wirken die Experten allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...