Die Evotec-US-Tochter Just - Evotec Biologics erhielt vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag in Höhe von 28,6 Mio. US-Dollar für die Herstellung monoklonaler Antikörper zur Behandlung und Prävention von COVID-19 erhalten hat. Das Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense ("JPEO-CBRND") des DOD leitet dieses Vorhaben in Abstimmung mit dem Büro des Staatssekretärs im Verteidigungsministerium für Gesundheit ("OASD(HA)") und der Defense Health Agency ("DHA"). Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das DOD Zugang zu bedeutenden Herstellungskapazitäten für monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2 sowie weitere Biologika-Herstellungskapazitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...