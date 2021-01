Das neue Kunden- und Verwaltungszentrum der Buwog ging bei der Online-Gala des FIABCI Prix d'Excellence als Sieger in der Kategorie "Gewerbe" hervor. FIABCI ist ein internationaler Immobilienverband, der in 28 Ländern eine der begehrtesten internationalen Auszeichnungen für Bauvorhaben vergibt. Der FIABCI Prix d'Excellence Austria wurde 2018 initiiert und wird nun in einem 2-Jahres-Rhythmus verliehen. Buwog-Geschäftsführer Andreas Holler empfing den Preis im Siegerprojekt in der Rathausstraße und zeigte sich in seiner Rede sichtlich stolz: "Nach dem vielen Zuspruch und Lob, das wir von MitarbeiterInnen und BesucherInnen hören, ist es eine echte Genugtuung, nun auch von quasi offizieller Seite eine solche Ehrung zu erhalten. Mein Dank gilt dem ganzen ...

