Die Erste Group Bank AG wurde als eines von 380 Unternehmen aus weltweit 11 Sektoren und 44 Ländern im Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2021 gelistet. Durch die Veröffentlichung von gender-bezogenen Kennzahlen auf Basis des GEI verpflichten sich die im Index aufgenommenen Unternehmen, einen umfassenden Einblick in ihre Aktivitäten zur Förderung der Gleichstellung von Frauen am Arbeitsplatz sowie in den Communities, in denen die Unternehmen aktiv sind, zu gewährleisten. "Die Unternehmen, die im GEI 2021 enthalten sind, erweitern das ESG-Datenuniversum um geschlechtsspezifische Daten, die Investoren heute fordern", erklärt Peter T. Grauer, Chairman von Bloomberg. "Ihr Engagement für die Offenlegung macht den Business Case für ...

