Bettina Fuhrmann, Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien, wird mit sofortiger Wirkung in den Beirat des Zertifikate Forum Austria (ZFA) berufen. Also eine Bereitskollegin von mir.Frank Weingarts, Vorstandsvorsitzender des ZFA, begründet dies mit Verantwortung des ZFA, einen effizienten Beitrag zu Finanzbildung in Österreich zu leisten: "Frau Dr. Fuhrmann hat langjährige wissenschaftliche Expertise auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Finanzbildung. Darüber hinaus vermittelt und berät sie in mehreren Gremien Strategien und Vorgehensweisen, um das Wissensniveau der Österreicher in Bezug auf ein besseres Bewusstsein für die Bedeutung von Geldanlage zu heben. Das ZFA will in Zukunft einen ...

