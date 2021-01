Lausanne (awp/sda) - Eftychia Fischer wird die neue Verwaltungsratspräsidentin der Waadtländer Kantonalbank (BCV). Sie löst am 1. Januar 2022 Jacques de Watteville ab, der dem BCV-Verwaltungsrat seit 2018 vorsteht. Der Waadtländer Staatsrat nominierte Fischer an seiner Sitzung vom 13. Januar, wie die BCV am Mittwoch mitteilte. ...

