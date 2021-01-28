CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 36 (30) EUR - 'UNDERPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 36 (36,70) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 45 (44) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT NEMETSCHEK AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 56 (76) EURHSBC SENKT ZIEL FÜR EON AUF 11,40 (11,70) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 171 (170) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 240 (235) EUR - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY SENKT GLOBAL FASHION GROUP AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - ZIEL 11 EURMORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 82 (45) EUR - 'EQUAL-WEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 15000 (16000) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 180 (160) PENCE - 'BUY' BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 55 (52) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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