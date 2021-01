Apple hat im Weihnachtsgeschäft einen neuen Rekord erzielt - und erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Umsatz über 100 Milliarden Dollar in einem Quartal erlöst. Nicht das einzige rekordverdächtige an Apples Quartalszahlen.Denn im ersten Quartal (per Ende Dezember) hat Apple auch einen Rekordgewinn von gut 28,7 Milliarden Dollar eingefahren. Der Gewinn je Aktie lag stieg um 35 Prozent auf 1,68 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...