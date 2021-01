Facebook -1.70% DanielLimper (DL79REAL): Das Unternehmen hat für das abgelaufene Quartal (4. Geschäftsquartal 2020; OKT-DEZ 2020), übertraf dabei Analystenschätzungen, indem der Quartalsumsatz um 6,9% auf 28,07 Mrd. $ und der Gewinn pro Aktie um 12,1% auf 3,88 $ pro Aktie. Wie bereits bei APPLE wurden hierzu die Erwartungen in zufriedenstellenden Umfang übertroffen. Dennoch sind heute Kursverluste zu sehen, nachdem in den vergangenen Wochen starke, fortlaufende Kurssteigerungen erzielt wurden. Das wird hier als Korrektur gesehen, unabhängig der aktuellen Geschäftszahlen. Übergeordnet wird auch hierzu ein positiver langfristiger Trend gesehen, der zeitig wieder in positiver Kursentwicklung sich niederschlagen wird. Deshalb besteht hier seit längerer Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...