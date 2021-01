Die Roboterdichte im produzierenden Gewerbe hat weltweit mit durchschnittlich 113 Industrie-Robotern pro 10.000 Mitarbeiter einen neuen Rekord erreicht. Westeuropa (225 Einheiten) und die skandinavischen Länder (204 Einheiten) verfügen über die am stärksten automatisierte Fertigung - gefolgt von Nordamerika (153 Einheiten) und Südostasien (119 Einheiten). "Die Roboterdichte errechnet sich aus der Anzahl an Industrie-Robotern im operativen Bestand in Relation zu den Beschäftigten", sagt Milton Guerry, Präsident der International Federation of Robotics. "Diese Kennzahl macht es möglich, unterschiedlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...