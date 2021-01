Der Hersteller von elektrischer Verbindungstechnik ist dem ‚Industrial Liaison Program' des Massachusetts Institute of Technology (MIT) beigetreten und damit Mitglied dieses Innovationsverbunds. "Die Mitwirkung am Industrial Liaison Program des MIT wird uns in unserem Anliegen unterstützen, unseren Partnern weltweit und insbesondere in den USA einen messbaren Mehrwert zu bieten", erklärte Dr. Kurt D. Bettenhausen, seid Juli 2020 Vorstand für Neue ...

