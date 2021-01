Das belgische Chemieunternehmen Solvay hat damit begonnen, seine Wertschöpfungskette per Blockchain-Technologie zu verfolgen. Die Maßnahme ist Teil des Chemchain-Projekts mit dem die Europäische Union Informationen zu Chemikalien nachverfolgen will. Dadurch soll unter anderem Recycling erleichtert werden Ein entsprechender Vertrag zwischen Solvay und Chemchain war im November 2020 geschlossen worden. Darin wurde die zukünftige Verwendung der Blockchain-Technologie in mehreren globalen Geschäftsbereichen von Solvay vereinbart. Chemchain ist ein, von der Europäischen Union finanziertes Projekt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...