29.01.2021 / 18:20 CET/CEST

SANHA GmbH & Co. KG erhält Nachrangdarlehen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Höhe von 10 Mio. Euro Essen, 29.01.2021 - Die SANHA GmbH & Co. KG, Emittentin der SANHA Unternehmensanleihe 2013/2023 (ISIN: DE000A1TNA70), hat heute auf Basis einer Entscheidung des Bundesministeriums der Finanzen über die Gewährung einer entsprechenden Stabilisierungsmaßnahme einen Vertrag für ein Nachrangdarlehen in Höhe von 10,0 Mio. Euro mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds unterzeichnet. Das Darlehen, das SANHA in bis zu drei Abrufen bis zum 31.12.2022 in Anspruch nehmen kann, soll für Investitionen zum geplanten Ausbau des Geschäfts in den USA, insbesondere für die Anschaffung von technischen Anlagen und Maschinen im Zusammenhang mit einem Großkundengeschäft, genutzt werden. Die Rückzahlung erfolgt in unterschiedlichen Raten bis zum 31. Dezember 2026.

