Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Post -1,83% auf 34,85, davor 9 Tage im Plus (16,97% Zuwachs von 30,35 auf 35,5), AMS -2,39% auf 20,4, davor 3 Tage im Plus (9,71% Zuwachs von 19,05 auf 20,9), Polytec Group -1,16% auf 8,52, davor 3 Tage im Plus (2,74% Zuwachs von 8,39 auf 8,62), BTV AG -0,67% auf 29,6, davor 3 Tage ohne Veränderung , Silber Philharmoniker 1/1+5,85% auf 29,15, davor 3 Tage im Minus (-0,86% Verlust von 27,78 auf 27,54), Strabag +0,71% auf 28,4, davor 3 Tage im Minus (-3,59% Verlust von 29,25 auf 28,2), Josef Manner & Comp. AG 0% auf 102, davor 3 Tage im Minus (-2,86% Verlust von 105 auf 102), Goldbarren (1000g, philoro) +0,57% auf 49526, davor 3 Tage im Minus (-0,53% Verlust von 49505 auf 49245), Goldbarren (100g, philoro) +0,56% auf 5002, ...

