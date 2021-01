Sowohl die Immofinanz, als auch die S Immo, teilen am Freitag mit, dass sie von Ronny Pecik informiert worden seien, dass dieser Kauf- und Abtretungsverträge mit Revenite Austria S.à r.l. über den Verkauf seiner Geschäftsanteile abgeschlossen habe. Bei S Immo der S Immo seien die Kauf- und Abtretungsverträge auch bereits vollzogen worden. Ronny Pecik habe daher den ihm zurechenbaren, von ihm zuletzt gemeldeten Anteil an Stimmrechten an der S Immo AG von 9,08 Prozent auf 0,06 Prozent reduziert. Bei der Immofinanz gibt es noch eine Bedingung: Den Immofinanz-Anteil hält Pecik über die RPPK Immo GmbH. Hier würde der Geschäftsanteilskaufvertrag unter der aufschiebenden Bedingung stehen, dass Eurovea Services s.r.o., welche neben der RPR ...

