The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.01.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2021



ISIN Name

GB00BYNVD082 MCCARTHY + STONE PLC A

GG00BZ8VFG05 RIVER+MERC.UK MIC.RED PR

US0048542049 ACORN INTL.INC.ADR NEW

US50046R1014 KONAMI HOLDINGS ADR

