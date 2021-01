30.01.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die letzten Freitag ad hoc publizierten Eckzahlen für 2020 lagen klar über den Konsensus-Erwartungen. Der Umsatz legte um 8,3% auf EUR 2,189 Mio. zu. Während die Divisionen Brief und Filiale & Bank rückläufig waren, legte die Paket-Division mit einem Plus von 44% (beinhaltet die für 4 Monate konsolidierte türkische Aras mit einem Umsatzanteil von EUR 100 Mio.) kräftig zu. Infolge der Corona-Pandemie stieg das Paketvolumen in Österreich um 30%, in CEE um 27% ...

