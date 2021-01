Die OeKB hat am 26. Jänner eine USD-Globalanleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. USD begeben. "Trotz starker Emissionstätigkeit von Emittenten höchster Bonität in den ersten Wochen des Jahres bot sich für die OeKB ein ideales Emissionsfenster. Die fünfjährige Anleihe konnte mit einem Rendite-Aufschlag von rund 15 Basispunkten zu US Staatsanleihen gepreist werden", teilt die OeKB mit. Die Anleihe stieß laut OeKB global auf starkes Interesse bei institutionellen Investoren, insbesondere von Zentralbanken und Official Institutions. Große Nachfrage kam auch von Bank Treasuries und Asset Managern. Das Orderbuch erreichte zwischenzeitlich einen Höchststand von über 3 Milliarden USD und erlaubte eine Einengung des Preises um 3 ...

