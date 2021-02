Der Kunststoffhersteller Sabic hat angekündigt, gemeinsam mit seinem Partnerunternehmen Plastic Energy mit dem Bau einer Anlage für das chemische Kunststoffrecycling beginnen zu wollen. Die Anlage entsteht im niederländischen Geleen. So soll die Kunststoffrecyclinganlage aussehen, die 2022 in Geleen in Betrieb gehen soll. Bild: Sabic Mit dem Projekt wollen die beiden Unternehmen die erste kommerzielle Anlage erstellen, in der zertifizierte Polymere aus dem Upcycling gemischter gebrauchter Kunststoffe hergestellt werden. Das Werk soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 in Betrieb gehen und firmiert ...

