Silber wird zum nächsten Ziel von WallStreetBets und schießt am Montag in die Höhe. Der Silberpreis erreichte heute ein 6-Monats-Hoch, da im Reddit-Forum WallStreetBets zu Käufen des Edelmetalls aufgerufen wurde. Der Future für den S&P 500 notiert fast 0,5% im Plus, nachdem die Verluste von der tieferen Eröffnung (mehr als 1%) wieder ausgeglichen werden konnten. Der Index kletterte nach ...

