Zürich (awp) - Nach dem Ausverkauf in der vergangenen Woche dürfte der Schweizer Aktienmarkt zu Wochenbeginn leicht positiv in den Handel starten. Händler verweisen auf die Vorgaben aus Übersee. Nachdem auch die Wall Street am Freitag im Minus geschlossen hatte, haben die Futures mittlerweile eine Kehrtwende vollzogen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...