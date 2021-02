Der Kampf um Short-Covering, der letzte Woche die globalen Märkte durcheinander brachte, konzentriert sich nur auf eine Handvoll Small-Cap-Aktien und derzeit noch nicht in einem umfassenderen Phänomen. Das zeigt sich sogar bei den 25 am stärksten geshorteten Werte des Russell 2000-Index. Nach Angaben von Bloomberg ist das durchschnittliche Short-Interesse an diesen Aktien am Donnerstag letzter Woche nur um drei Prozentpunkte auf 38% gesunken, nach 41% zu Jahresbeginn. Damit liegt die Höhe der Short-Wetten - berechnet als Prozentsatz des Streubesitzes - höher als die 34% vor einem Jahr. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte vor Handelsstart erneut bekräftigt, die Vorgänge rund um den Gamestop-Hype zu untersuchen. Im Rahmen von Gamestop geht es vor allem ...

