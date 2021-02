Der Boom der Online-Bestellungen während der Pandemie hat auch die Nachfrage nach Kartonagen in die Höhe schnellen lassen, da die Verbraucher angefangen haben, sich alles liefern zu lassen, vom Fahrrad bis zur Zimmerpflanze, berichtet BBC News. Die britische Confederation of Paper Industries (CPI) kommentierte, dass es zwar immer eine Nachfragespitze in der Vorweihnachtszeit gibt, aber die Lagerhaltung rund um die Brexit-Deadline das Problem verschärft habe. Das multinationale Verpackungsunternehmen DS Smith sagte, das Problem liege zum Teil in der gestörten Recyclingkette. Vor der Pandemie, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...