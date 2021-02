Stellar ist eine der vielen Kryptowährungen, die sich in letzter Zeit erholt hat. Die Nachfrage nach Bitcoin kehrte letzte Woche zurück und kleinere Kryptowährungen gewinnen nun an Boden. Die Altcoin-Rallye hängt auch mit der Aktivität einer Gruppe von Investoren aus dem Reddit-Forum zusammen, die sich für die am meisten unterbewerteten Märkte interessieren. Einer dieser Märkte könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...