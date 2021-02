Drei Viertel des Klärschlamms in Deutschland ist im Jahr 2019 verbrannt worden. Wie das Statistische Bundesamt in der vergangenen Woche mitgeteilt hat, wurden im Berichtsjahr rund 1,74 Mio Tonnen Klärschlamm aus öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen in Deutschland entsorgt. Davon sind 1,29 Mio Tonnen Klärschlamm thermisch behandelt worden. Eine Unterscheidung zwischen Mono- und Mitverbrennung macht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...