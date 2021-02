Willkommen im Februar - nachdem es zum Jahresauftakt erst neue Allzeithochs gab, bevor es letze Woche hieß: Game Stop! Unterm Strich also ein durchwachsener Januar, abgesehen von Bitcoin, Rohstoffen und Emerging Markets. Im Januar gab es gewisse Koinzidenz zwischen Pandemie-Handling bzw. Impf-Fortschritt und ktien-Performance: China, Südkorea, Großbritannien im Plus; Deutschland, Frankreich, Brasilien, Mexiko im Minus. Generell beachtlich: Schwellenländer den achten Monat in Serie mit Gewinn! Globale Value-Aktien immerhin den dritten Monat in Folge stärker als der Gesamtmarkt - aber selbst über ein Jahr ist der Rückstand auf den MSCI World noch immer gewaltig. Auch Momentum läuft, während defensive Sektoren wie ...

