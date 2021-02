Winterthur (awp) - Der Industriekonzern Sulzer hat die Übernahme des schwedischen Unternehmens Nordic Water am Montag abgeschlossen. Die Transaktion habe vorzeitig vollzogen werden können, teilte das Unternehmen gleichentags mit. Sulzer hatte den Zukauf am 11. Januar angekündigt und den Abschluss im ersten Quartal in Aussicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...