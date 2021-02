Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 1/2021 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 02/2020 bis 01/2021 der prime market-Werte. Sie hat für die nächste reguläre Umstellung per März-Verfall 11/12 Bedeutung. Und so sieht es aus. ATX: Nicht-ATX-Mitglied EVN hat im Jänner die Telekom nach Handesvolumen nicht nur überholt, sondern gleich deutlich hinter sich gelassen. Da der schwächste Wert aus der aktuellen 20er-Selektion nach Market Cap, SBO, deutlich Abstand auf Rang 26 hat, sieht es derzeit so aus, als wäre die Telekom bald erstmals seit ihrer raschen Aufnahme nach dem Börsegang nicht mehr im Eliteindex. EVN wird wohl nicht mehr zu stoppen sein. ATXFive: voestalpine ist aktuell ...

