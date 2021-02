Aktien: Novavax mit Vakzin - Moderna mit Gewinnmitnahmen

Anzeige / Werbung Nach dem Impfstoff von Pfizer/Biontech sowie Moderna könnte ein Impfstoff von Novavax mit hoher Wirksamkeit zur Marktreife kommen. Moderna erwächst ein neuer Konkurrent, die Aktie bricht den Rekordlauf ab. Das US-Biotechunternehmen Novavax hat in einer ersten Zwischenbilanz positive Studienergebnisse mit seinem Covid-19-Impfstoff veröffentlicht, derzufolge das Vakzin zu 89,3 Prozent wirke. Auch bei der ansteckenderen britischen Virus-Variante zeigten erste Analysen fast dieselben Ergebnisse. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. An der Studie nahmen 15.000 Menschen zwischen 18 und 84 Jahren teil. Sie solle Grundlage für das Zulassungsverfahren in Großbritannien, der EU und anderen Staaten werden. Bis Zulassungsanträge gestellt werden können, dürften noch zwei bis drei Monate vergehen, da es sich lediglich um Zwischenergebnisse handele. Die Zwischenanalyse der britischen Studie von Novavax basiert auf 62 Infektionen unter den Studienteilnehmern. Davon traten 56 in der Gruppe auf, die ein Placebo erhielt, und sechs in der geimpften Gruppe. Mehr als 50 Prozent hatten sich mit der ansteckenderen britischen Variante infiziert. Das Management kläre derzeit mit der US-Gesundheitsbehörde FDA ab, ob die Studiendaten aus Großbritannien und aus einer anderen Untersuchung in Südafrika, wo der Impfstoff zu 60 Prozent wirkte, für eine Notfallgenehmigung reichten. Eine Studie mit 30.000 Teilnehmern in den USA und Mexiko, die im Dezember begann, läuft gegenwärtig noch. Die EU-Kommission hat mit Novavax Sondierungsgespräche über den Erwerb von bis zu 200 Millionen Impfdosen abgeschlossen. Moderna-Aktie weicht zurück Die Aktie von Moderna erreichte am Freitag noch ein neues Rekordhoch bei knapp 190 Dollar, fiel dann aber schnell zurück, weil Anleger Gewinne mitnahmen. Der MACD (Momentum) zeigt zwar noch nach oben, aber der Titel ist dabei, die Unterstützung bei rund 147 Dollar zu testen. Die nächste markante Unterstützung befindet sich dann erst bei 102 Dollar. Enthaltene Werte: US7170811035,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

