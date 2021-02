Der Aktienmarkt ist unterwöchig besonders an Dienstagen für die Longseite attraktiv. Der Dienstag bringt die größten Potenziale für einen geplanten Einstieg in eine Call-Position, wenn man sich die langfristige Historie betrachtet. Aktuell ergibt sich für die laufende Woche ein systematischer Einstieg (siehe Dienstags-Effekt), aber auch eine mittelfristige Chance. Den konkreten Trade und mit welchem Produkt ich diesen handele, zeigen wir im folgenden Kurzvideo: Zum Video -- BULLISH | Was sieht gut aus ...

