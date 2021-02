Im Jahr 1951 gegründet, ist 2021 ein ganz besonderes Jahr für die Schreiner Group aus Oberschleißheim bei München. In diesem Jahr feiert das Hightech-Unternehmen sein 70-jähriges Jubiläum. Über sieben Jahrzehnte hinweg wuchs das Familienunternehmen vom Garagenbetrieb zu dem international tätigen Hidden Champion heran, das es heute ist. Am 1. Oktober 1951 wurde die Schreiner Group unter dem Namen "M. Schreiner - Spezialfabrik für geprägte Siegelmarken und Etiketten" von Margarete und Theodor Schreiner in einer Garage im Münchner Stadtteil Laim gegründet. 1974 übernahm Sohn Helmut die Leitung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...