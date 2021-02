Simona, Spezialist für Kunststoffhalbzeuge, Rohre und Formteile, strebt mit dieser Akquisition die Marktführerschaft im Geschäft mit PVC-Schaumplatten in Bezug auf Qualität, Breite des Produktportfolios sowie Marktanteil an. Die Akquisition von MT Plastik erweitert das Portfolio um neue sowie etablierte Produkte und eröffnet laut Simona Wachstumspotenziale in Bau- und Werbeanwendungen unter dem Dach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...