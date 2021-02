Die Schwerkraft hat auch an der Börse nach wie vor ihre Gültigkeit. Was hoch steigt, kommt auch wieder zurück - vor allem dann, wenn für den Höhenflug keine fundamentale Grundlage vorhanden ist. Das gilt aktuell für gehypte Aktien wie GameStop oder Blackberry. Doch selbst bei wirklich guten Wachstumsunternehmen wie Peloton darf man keine Scheuklappen aufhaben. Am Ende kommen wir um Bewertungsfragen nicht herum. Von daher ist es keine Frage, ob, sondern wann bei solchen Aktien mal die Luft abgelassen ...

