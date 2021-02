Jetzt wird es ernst für Ballard Power und seine Anleger! Die Aktie steht kurz vor einem elementar wichtigen Schritt. Der nächste Meilenstein steht an! Schon in naher Zukunft wird die Aktie die Marke von 30 Euro überschreiten können. Dann wird man in der kanadischen Konzernzentrale sicher die Sektkorken knallen lassen, denn dieser Wert ist einfach der Wahnsinn!

Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Ballard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...