Die Post bietet ab Ende der Woche Briefmarken an, denen ein zusätzlicher Matrixcode aufgedruckt ist. Damit ist eine begrenzte Sendungsverfolgung möglich. Zudem sollen die Marken fälschungssicher sein. Die Deutsche Post bekennt sich zur guten alten Briefmarke. Ab dem 4. Februar gibt sie Postwertzeichen in den Handel, die mit einem individuellen Matrixcode neben dem Hauptmotiv versehen sind. Briefmarke bekommt Matrixcode und lässt sich verfolgen Der ist stets in schwarzer Farbe gedruckt und ähnelt einem QR-Code. Dadurch kann er mit der im Dezember 2020 eingeführten Smartphone-App "Post & ...

Den vollständigen Artikel lesen ...