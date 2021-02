The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.02.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2021



ISIN Name

CA53677L1040 LITELINK TECHS

CA6295231014 NABIS HOLDINGS INC.

CA65548P4033 NORBORD INC.

NO0010819725 AXACTOR 18-21 FLR

US3503921062 FOUNDATION BLDG MATERIALS

NABIS HOLDINGS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de