Conzzeta: Fortgesetzte Erholung im 4. Quartal - Erhöhung der Ergebniserwartung für 2020



03.02.2021

Zwischeninformation per Ende 2020

Fortgesetzte Erholung der Umsatz- und Auftragslage im 4. Quartal - Erhöhung der Ergebniserwartung für 2020 Zürich, 3. Februar 2021 - Die Conzzeta Gruppe erzielte 2020 einen Nettoumsatz von

CHF 1'283.5 Mio. Zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um Änderungen im Konsolidierungskreis betrug der Umsatzrückgang gegenüber Vorjahr 10.4%. Der Rückgang für neun Monate hatte noch 11.8% betragen. CHF Mio. Veränderung in % 12M 2020 12M 2019 rapportiert organisch1) Nettoumsatz Gruppe 1'283.5 1'573.2 -18.4% -10.4% Sheet Metal Processing Auftragseingang 777.4 929.4 -16.4% -11.4% Nettoumsatz 801.4 936.0 -14.4% -9.4% Nettoumsatz nicht fortgeführte Geschäfte Chemical Specialties 264.02 346.62 -23.8% -9.0% Outdoor 218.4 268.4 -18.6% -16.2% Glass Processing - 22.4 - - 1 Zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um Änderungen im Konsolidierungskreis.

2 Inkl. Schmid Rhyner (CHF 6.9 Mio. 2020 und CHF 49.7 Mio. 2019). Die im August bei Vorlage des Halbjahresergebnisses in Aussicht gestellte Belebung der Kundenaktivitäten gegenüber dem pandemiebedingt schwachen 1. Halbjahr bestätigte sich auch im 4. Quartal. Im 4. Quartal lagen der Auftragseingang im Geschäftsbereich Bystronic (Sheet Metal Processing) sowie der Nettoumsatz im Geschäftsbereich FoamPartner (Chemical Specialties) über der Vorjahresperiode vor Ausbruch der Pandemie. Der Nettoumsatz legte regional breit abgestützt gegenüber dem 3. Quartal um 14.9% und der Auftragseingang bei Bystronic um 23.5% zu. Im Geschäftsbereich Mammut (Outdoor) konnte der nachteilige Umsatzeffekt aufgrund der neuerlichen pandemiebedingten Schliessung physischer Verkaufsflächen im 4. Quartal mit weiteren Fortschritten in den digitalen Kanälen weitgehend aufgefangen werden. Die angekündete Transformation der Gruppe mit der Fokussierung auf Bystronic kommt weiterhin weitgehend wie geplant voran. Die Gruppe plant die Kommunikation weiterer Umsetzungsschritte mit Publikation des Jahresabschlusses 2020 an der Bilanzmedienkonferenz vom 16. März 2021. Die fortgesetzte Erholung der Geschäftsaktivitäten im 4. Quartal erlaubt die Anpassung und Konkretisierung der bisher kommunizierten Erwartung für das Ergebnis der Gruppe. Conzzeta erwartet für 2020 nun ein Betriebsergebnis (EBIT) im Bereich von CHF 75 Mio. bis CHF 80 Mio., inklusive des finalen Veräusserungsgewinns von CHF 47.4 Mio. aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Schmid Rhyner (Chemical Specialties) per Ende Februar 2020. Für Rückfragen

Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications;

Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com

Über Conzzeta

Conzzeta ist eine diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und eine unternehmerische Grundhaltung. Rund 5'000 Mitarbeitende sind an weltweit mehr als 60 Standorten in den Bereichen Blechbearbeitung, Schaumstoffe und Outdoor tätig. Conzzeta hat im Dezember 2019 die strategische Fokussierung auf den Bereich Blechbearbeitung angekündigt und den Verkauf aller anderen Aktivitäten. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON).

