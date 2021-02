Die aktuell längste Serie: Cancom mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 7.57%) - die längste Serie dieses Jahr: Stratasys 11 Tage (Performance: 67.08%). Tagesgewinner war am Dienstag Home24 mit 8,97% auf 23,50 (223% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,52%) vor Shinko Electric Industries mit 6,80% auf 22,00 (0% Vol.; 1W 7,84%) und Snowflake mit 6,63% auf 300,71 (169% Vol.; 1W 7,02%). Die Tagesverlierer: GameStop mit -60,00% auf 90,00 (106% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -39,18%), Fresenius Medical Care mit -10,31% auf 57,94 (580% Vol.; 1W -16,63%), Palantir mit -8,66% auf 31,02 (109% Vol.; 1W -12,30%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GameStop (14072,95 Mio.), Snowflake (4344,63) und Palantir (4320,96) ....

