SolarEdge 1.88% MobilityInvest (MOBILITY): Solaredge konnte sich als innovatives Unternehmen im Bereich Bereich Photovoltaik und Energiegewinnung bereits einen hervorragenden Ruf erarbeiten. Daher besteht - neben der sehr guten Positionierung in der wachsenden Solarbranche und im Bereich E-mobilität - meiner Meinung nach die Chance, in immer weiteren technologischen Märkten eine führende Rolle einzunehmen. https://www.solaredge.com/homeowners/ev-charger (03.02. 12:02) >> mehr comments zu SolarEdge: www.boerse-social.com/launch/aktie/solaredge AT&S 1.83% Smeilinho (DRASTIL1): Position heute aufgestockt, das Unternehmen hat sehr gutes Zahlenmaterial geliefert und ist m.E. nach unterbewertet (03.02. 10:54) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...