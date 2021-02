Josef Sauerer, der den Bereich seit 2016 geleitet hat, verabschiedet sich Ende März 2021 in den Ruhestand. "Josef Sauerer hat als Mann der ersten Stunde seit über 35 Jahren den Aufbau der Kernkompetenz Mikroelektronik am Fraunhofer IIS entscheidend geprägt und sich dabei maßgeblich um den Mikroelektronik-Standort Deutschland verdient gemacht", würdigt Institutsleiter Prof. Dr. Albert Heuberger dessen außerordentliches Engagement. Vor sechs Jahren begann Sauerer mit der Einrichtung des Forschungsbereichs Smart Sensing and Electronics, der heute ca. 125 Mitarbeitende und ein jährliches Budget von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...