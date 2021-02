Freundliche Stimmung an der Wall Street - Gamestop-Aktien steigen wieder deutlich >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » DAX gibt Gewinne wieder ab und Goldman ... » VW Vz. (VOW3): Chancen in der ... Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Freundliche Stimmung an der Wall Street - Gamestop-Aktien steigen wieder deutlich Die US-Konzerne Alphabet und Amazon haben mit ihren Quartalsergebnissen die Markterwartungen deutlich übertroffen. Das sorgt für Kauflaune.

Den vollständigen Artikel lesen ...