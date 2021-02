The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.02.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2021



ISIN Name

AU000000CDV9 CARDINAL RESOURCES LTD.

AU000000SAR9 SARACEN MINERAL HLDGS

BMG2113J1018 CHINA YOUZAN LTD. HD-,01

CA8725771015 TMAC RESOURCES INC.

CA98921P1045 ZECOTEK PHOTONICS INC.

DE0006013006 HAMBORNER REIT AG O.N.

LU1405802361 PACIFIC DRILLING A DL 1

US01883M1018 ALLZGI A.I.+T.O.DL-,00001

US3813701055 GOLDFIELD CORP. DL-,10

US8865471085 TIFFANY + CO. DL-,01

