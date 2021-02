Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita verkauft zwei Gesellschaften an die Callista Private Equity GmbH. Konkret geht es um die norwegische RHI Normag AS und die irische Premier Periclase. Mit Wirkung zum 1. Februar 2021 wurden die Unternehmen in das Eigentum von Callista überführt. RHI Magnesita hat die Unternehmen den Angaben zufolge im Zuge der laufenden Konzern-Optimierung veräussert. Callista Private Equity ist eigenen Angaben zufolge auf die Akquisition von defizitären, in Sondersituationen befindlichen Konzerntochterunternehmen, Konzernrandaktivitäten und Geschäftseinheiten spezialisiert.

