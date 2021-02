DGAP-Ad-hoc: home24 SE / Schlagwort(e): Börsengang

home24 SE: home24 SE Tochterunternehmen Mobly S.A. legt für Börsengang den Angebotspreis auf 21,00 BRL je Aktie fest



04.02.2021 / 00:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin - Mobly S.A. ("Mobly"), ein Tochterunternehmen der home24 SE ("home24", die "Gesellschaft") hat den finalen Angebotspreis für ihren Börsengang auf 21,00 BRL je Aktie festgelegt. Die Aktien von Mobly werden voraussichtlich ab dem 5. Februar 2021 im Novo Mercado von B3 (vormalig Wertpapierbörse von São Paulo), Brasilien, unter dem Börsenkürzel MBLY3 und der ISIN BRMBLYACNOR5 gehandelt. Platziert werden 37.037.038 neu auszugebende Stammaktien der Mobly S.A. sowie 1.610.306 Stammaktien der derzeitigen Hauptaktionärin, home24 Holding GmbH & Co. KG, einer Tochtergesellschaft von home24. Darüber hinaus hat die home24 Holding GmbH & Co. KG eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 5.797.102 Stammaktien aus dem Bestand ihrer Aktien gewährt, die vom Stabilisierungsagenten bis zum 6. März 2021 ausgeübt werden kann. Wenn die Mehrzuteilungsoption in voller Höhe ausgeübt wird, werden im Zuge des Börsengangs insgesamt 44.444.446 Stammaktien der Mobly S.A. platziert. Die Bruttoerlöse der Mobly S.A. aus dem Börsengang werden sich auf ca. 777,8 Millionen BRL belaufen. home24 Holding GmbH & Co. KG wird ca. 33,8 Millionen BRL an Bruttoerlösen aus dem Verkauf von Mobly S.A. Aktien erzielen. Hinzu kommen Bruttoerlöse für die home24 Holding GmbH & Co. KG in Höhe von bis zu ca. 121,7 Millionen BRL bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption. home24 hält nach dem Börsengang mit mindestens 51,1% weiterhin die Mehrheit der Aktien an der Mobly S.A. Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer Ansprechpartner:

Philipp Steinhäuser, ir@home24.de Rechtlicher Hinweis

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Diese Mitteilung wird gemäß den anwendbaren Wertpapiervorschriften nur zu Informationszwecken veröffentlicht und darf unter keinen Umständen als Anlageempfehlung, Verkaufsangebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere der Mobly S.A., einschließlich der Stammaktien der Mobly S.A., ausgelegt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien der Mobly S.A. in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Aktien der Mobly S.A. dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Mobly S.A. sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. 04.02.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de