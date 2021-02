DGAP-News: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

- Q1 GJ 2021: UMSATZ 2.631 MILLIONEN EURO, SEGMENTERGEBNIS 489 MILLIONEN EURO, SEGMENTERGEBNIS-MARGE 18,6 PROZENT

- AUSBLICK Q2 GJ 2021: BEI EINEM UNTERSTELLTEN EUR/USD-WECHSELKURS VON 1,20 WIRD EIN UMSATZ ZWISCHEN 2,5 UND 2,8 MILLIARDEN EURO ERWARTET. DIE SEGMENTERGEBNIS-MARGE WIRD VORAUSSICHTLICH ETWA 16,5 PROZENT IN DER MITTE DER UMSATZSPANNE BETRAGEN

- AUSBLICK GJ 2021: BEI EINEM UNTERSTELLTEN EUR/USD-WECHSELKURS VON 1,20 WIRD EIN UMSATZ VON ETWA 10,8 MILLIARDEN EURO PLUS ODER MINUS 5 PROZENT MIT EINER SEGMENTERGEBNIS-MARGE VON ETWA 17,5 PROZENT IN DER MITTE DER UMSATZSPANNE ERWARTET. DIE GEPLANTEN INVESTITIONEN LIEGEN BEI CIRCA 1,6 MILLIARDEN EURO. DER FREE-CASH-FLOW WIRD VORAUSSICHTLICH MEHR ALS 800 MILLIONEN EURO BETRAGEN

Neubiberg, 4. Februar 2021 - Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt.

"Infineon ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Trotz des Gegenwinds durch den schwachen US-Dollar konnten wir im ersten Quartal bei Umsatz und Ergebnis deutlich zulegen. Neben der wirtschaftlichen Erholung in einigen Regionen kommt uns der Digitalisierungsschub in allen Lebensbereichen zugute. Halbleiter werden mehr denn je gebraucht", sagt Dr. Reinhard Ploss, Vorsitzender des Vorstands von Infineon. "Fortbestehende Risiken behalten wir im Blick. Angesichts dynamisch anziehender Auftragseingänge und in weiten Teilen gut gefüllter Fertigungen heben wir unsere Jahresprognose leicht an. Wir erhöhen unsere Investitionen in Fertigungskapazität und ziehen den Starttermin für die neue Leistungshalbleiterfabrik in Villach in das letzte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vor."

in Millionen Euro Q1 GJ21 Q4 GJ20 +/- in % Umsatzerlöse 2.631 2.490 +6 Segmentergebnis 489 379 +29 Segmentergebnis-Marge 18,6% 15,2% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 256 112 +++ Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - -3 - Konzernüberschuss (-fehlbetrag) 256 109 +++ in Euro Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - unverwässert1 0,19 0,08 +++ Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten - unverwässert1 - - - Ergebnis je Aktie - unverwässert1 0,19 0,08 +++ Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - verwässert1 0,19 0,08 +++ Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten - verwässert1 - - - Ergebnis je Aktie - verwässert1 0,19 0,08 +++ Bereinigtes Ergebnis je Aktie - verwässert2 0,28 0,20 +40 Bruttomarge 37,4% 31,8% Bereinigte Bruttomarge2 40,3% 36,6%

1 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten.

2 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.



GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM ERSTEN QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2021

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 stieg der Umsatz auf 2.631 Millionen Euro nach 2.490 Millionen Euro im Vorquartal. Zum Anstieg des Konzernumsatzes um 6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal trotz des schwächeren US-Dollars haben alle Segmente beigetragen. Besonders deutlich war der Umsatzanstieg im Segment Automotive (ATV). In den Segmenten Industrial Power Control (IPC) und Power & Sensor Systems (PSS) stieg der Umsatz ebenfalls merklich an, während er sich bei Connected Secure Systems (CSS) leicht verbesserte.

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres stieg die Bruttomarge von 31,8 Prozent im Vorquartal auf 37,4 Prozent. Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich auf 40,3 Prozent nach 36,6 Prozent im Vorquartal.

Das Segmentergebnis erhöhte sich im abgelaufenen Quartal auf 489 Millionen Euro nach 379 Millionen Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020. Die Segmentergebnis-Marge erreichte 18,6 Prozent nach 15,2 Prozent im Vorquartal. Neben einem deutlichen Rückgang der Unterauslastungskosten trugen hierzu auch positive Sondereffekte zum Beispiel aus erhaltenen Forschungsförderungen und Patentumsätzen bei.

Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 minus 157 Millionen Euro nach minus 197 Millionen Euro im Vorquartal. Die negativen Effekte aus dem Erwerb und der Konsolidierung von Cypress, die im Wesentlichen mit der Kaufpreisallokation zusammenhängen, haben sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal erwartungsgemäß vermindert. Von dem Gesamtbetrag entfielen minus 75 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, minus 60 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten sowie minus 8 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten. Des Weiteren waren im ersten Quartal sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von minus 14 Millionen Euro enthalten.

Das Betriebsergebnis stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 auf 332 Millionen Euro nach 182 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Finanzergebnis betrug im abgelaufenen Quartal minus 26 Millionen Euro nach minus 28 Millionen Euro im Vorquartal.

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres betrug der Steueraufwand 49 Millionen Euro nach 33 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 auf 256 Millionen Euro. Im Quartal zuvor hatte es 112 Millionen Euro betragen. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten betrug im ersten Quartal 0 Millionen Euro nach minus 3 Millionen Euro im Vorquartal. Der Konzernüberschuss verbesserte sich im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 256 Millionen Euro nach 109 Millionen Euro im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres.

Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten erhöhte sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 auf 0,19 Euro (jeweils unverwässert und verwässert) nach 0,08 Euro je Aktie im Vorquartal. Das bereinigte Ergebnis je Aktie 3 (verwässert) stieg im ersten Quartal auf 0,28 Euro von 0,20 Euro im Vorquartal.

Die Investitionen , vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, erreichten im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 283 Millionen Euro nach 332 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen beliefen sich im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 368 Millionen Euro nach 379 Millionen Euro im Vorquartal.

Der Free-Cash-Flow erreichte im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 313 Millionen Euro. Im Vorquartal belief sich der Free-Cash-Flow auf 387 Millionen Euro. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten betrug im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 588 Millionen Euro nach 747 Millionen Euro im Vorquartal.

Zum Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2021 stieg die Brutto-Cash-Position auf 3.334 Millionen Euro nach 3.227 Millionen Euro zum 30. September 2020. Die Nettoverschuldung verringerte sich zum Ende des abgelaufenen Quartals um 437 Millionen Euro auf 3.369 Millionen Euro nach 3.806 Millionen Euro Ende September 2020. Die Finanzschulden verringerten sich zum 31. Dezember 2020 auf 6.703 Millionen Euro nach 7.033 Millionen Euro am Ende des Vorquartals. Neben der Rückzahlung von Finanzschulden in Höhe von 174 Millionen Euro machte sich der gegenüber dem Euro gesunkene US-Dollar und damit eine niedrigere Bewertung der US-Dollar-Schulden in Euro positiv bemerkbar.

AUSBLICK FÜR DAS ZWEITE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2021

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 erwartet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,20 einen Umsatz zwischen 2,5 und 2,8 Milliarden Euro. In den Segmenten ATV und PSS wird mit einem Anstieg des Umsatzes um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz gegenüber dem Vorquartal gerechnet. Bei IPC wird der Umsatz voraussichtlich auf dem gleichen Niveau wie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 liegen. Bei CSS wird der Umsatz voraussichtlich um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz zurückgehen. Die Segmentergebnis-Marge wird in der Mitte der Umsatzspanne voraussichtlich etwa 16,5 Prozent betragen.

AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

Im Geschäftsjahr 2021 erwartet Infineon bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,20 einen Umsatz von etwa 10,8 Milliarden Euro plus oder minus 5 Prozent. Insbesondere für die Segmente ATV und PSS wird in der zweiten Geschäftsjahreshälfte mit Umsatzanstiegen im Rahmen einer sich fortsetzenden Marktdynamik gerechnet. Im Mittelpunkt der Umsatzprognose wird die Segmentergebnis-Marge etwa 17,5 Prozent betragen.

Für das Geschäftsjahr 2021 sind Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten von circa 1,6 Milliarden Euro geplant. Die Abschreibungen werden zwischen 1,5 und 1,6 Milliarden Euro betragen, wovon rund 500 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress und zu einem kleineren Teil noch mit der Akquisition von International Rectifier, entfallen. Für den Free-Cash-Flow wird ein Wert von mehr als 800 Millionen Euro erwartet.

Neben geopolitischen und makroökonomischen Faktoren beeinträchtigen die durch die Coronavirus-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Verwerfungen die Vorhersagbarkeit. Wesentliche Einflussfaktoren der Pandemie auf die erwartete Umsatz- und Ergebnisentwicklung werden der zeitliche Verlauf der globalen Infektionsraten, mögliche Einschränkungen wirtschaftlicher Aktivitäten, Auswirkungen auf Produktions- und Lieferketten sowie die Höhe und Wirksamkeit staatlicher Unterstützungsprogramme sein.

3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen.

Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.

Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.

ÜBER INFINEON

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.

Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

H I N W E I S

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns.

Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

