Die OMV mach eigenen Angaben zufolge große Fortschritte bei dem im März 2020 angekündigten Veräußerungsprogramm von 2 Mrd. Euro, das bis Ende 2021 durchgeführt werden soll.. Bisher wurden drei Assets verkauft, die 51% -Beteiligung an der Gaslogistiktochter Gas Connect Austria, die OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland und das Upstream Geschäft in Kasachstan. Der Abschluss aller drei Veräußerungen wird - vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen - für 2021 erwartet. Insgesamt wird das erste Paket laut OMV zu einem "erheblichen Entschuldungseffekt" von mehr als 1 Mrd. Euro führen. Nun wird ein zweites Paket bekanntgegeben: Der Verkauf des OMV Geschäfts in Slowenien, wo die OMV derzeit 120 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...