Infineon hebt nach überraschend starken Zahlen Prognose an

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon erhöht nach überraschend starken Zahlen und angesichts dynamisch anziehender Auftragseingänge seine Jahresprognose. Der Umsatz wird um 300 Millionen höher erwartet als bisher, die operative Marge um 100 Basispunkte höher, wie der Chipkonzern in Neubiberg bei München mitteilte. Konzernchef Reinhard Ploss sprach von einer in weiten Teilen guten Auslastung und kündigte verstärkte Investitionen in die Fertigung an. Die neue Leistungshalbleiterfabrik im österreichischen Villach soll schon im Sommer in den Betrieb gehen.

"Neben der wirtschaftlichen Erholung in einigen Regionen kommt uns der Digitalisierungsschub in allen Lebensbereichen zugute", sagte Vorstandschef Ploss.

Im ersten Quartal steigerte Infineon das viel beachtete Segmentergebnis gegenüber dem Vorjahr um 65 Prozent auf 489 Millionen Euro. Analysten hatten nach einer vom Unternehmen zusammengestellten Konsensprognose mit 414 Millionen Euro gerechnet. Die Segmentergebnis-Marge legte gegenüber dem Vorquartal um 340 Basispunkte auf 18,6 Prozent zu. Unter dem Strich stand ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 28 Cent nach 17 Cent im Vorjahr. Der Umsatz sprang im Jahresvergleich um 37 Prozent auf 1,631 Milliarden Euro.

Im bereits laufenden zweiten Geschäftsquartal soll die Marge etwa 16,5 Prozent erreichen, dies gilt für die Mitte der angepeilten Umsatzspanne von 2,5 bis 2,8 Milliarden Euro.

Die Jahresprognose 2020/21 hob Infineon leicht an. Angepeilt werden 10,8 (bisher: 10,5) Milliarden Euro Umsatz, eine Segmentergebnismarge von 17,5 (16,5) Prozent und ein Free Cashflow von mehr als 800 (mehr als 700) Millionen Euro.

