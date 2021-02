Auf dem Weg von der Teil- hin zur Hochautomatisierung beim Fahren muss die zugrundeliegende Technologie ein Maximum an Sicherheit und Verlässlichkeit gewährleisten. Dies erfordert redundant ausgelegte Systeme, die Echtzeit-Informationen aus verschiedenen Quellen sammeln, auswerten und verarbeiten. Grundlegende Voraussetzung dafür ist die Sensorik, genauer gesagt eine intelligente Kombination verschiedenster Sensorsysteme, die sinnvoll im Fahrzeug integriert und perfekt auf bestimmte Anwendungen abgestimmt ist - also die Sensorfusion. HERE entwickelt mit Sensoris ein einheitliches Datenaustauschformat ...

