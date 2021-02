Die hohe Nachfrage nach den Aktien von Auto1 ließ den Börsenneuling bereits zum ersten Kurs von 55 Euro um 45 Prozent über den Ausgabepreis schießen. Kein Wunder, denn der Zeitpunkt ist hervorragend gewählt und der Digitalisierungstrend übernimmt den Rest.Die Auto1-Aktien wurden am Donnerstag für 38 Euro pro Stück am oberen Ende der Preisspanne an der Frankfurter Börse platziert. Damit liegt der Bruttoemissionserlös ...

Den vollständigen Artikel lesen ...